Pista ciclabile, pericolo incidenti in via Acicastello

Sono un amministratore di un condominio sulla Via Acicastello, ed essendo anche un tecnico, cerco di trovare quale possa essere il criterio con cui si è progettata una pista ciclabile, a ridosso di numerose rampe di uscita/accesso ad unità condominiali, densamente abitate. Se ancora ad oggi non ci è scappato il morto, dobbiamo ringraziare qualcuno in alto. Il problema non risiede tanto nell'accesso alle rampe, quanto nell'uscita. Percorrendole, come già detto nel senso di uscita, non solo non si riesce a vedere sulla destra e sinistra chi arriva, per via del verde che fortunatamente ancora resiste in tutte le aiuole antistanti le entrate, ma per poter avere la percezione immediata (avendola) di chi transita sulla pista, bisogna spingere il muso dei mezzi verso l'esterno, ed ecco pronto l'incidente. Immaginate quanti mezzi escono durante la giornata e, vedere a che velocità transitano le biciclette, monopattini elettrici, pedoni che corrono etc., per capire quanto sia grave il problema, e quanto lo diventi ancora di più all'imbrunire e alla sera con la poca luce che illumina le strade. Ho già segnalato il problema all'assessore alla viabilità, il quale molto gentilmente ha girato la segnalazione agli uffici competenti (come era prevedibile), ed anche alla polizia municipale, circa un mese fa. Ad oggi nessun provvedimento è stato pensato ed attuato. Come sempre aspettiamo che qualcuno ci lasci le penne per poi prendere provvedimenti. Avrei voluto mandare il video sicuramente più esaustivo, ma malgrado la compressione risulta troppo grande. Se aveste un'altra maniera per poterlo inviare sarebbe utile.