Parco Gioeni "cardio-protetto": "Necessario dotare l'area di appositi defibrillatori"

Con Legge 4 agosto 2021 n. 116 è stata prevista l'installazione nei luoghi pubblici di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. In particolare, in ambito sportivo, proprio al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, è necessaria l'installazione dei citati defibrillatori presso quelle aree pubbliche destinate allo Sport.

Purtroppo nelle diverse aree presenti all'interno del Parco Gioeni è assente qualsivoglia dispositivo (DAE) ovvero qualsiasi altra forma elementare di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini. Peraltro, si rappresenta che la legge sopra menzionata, all'art. 1 comma 3, prevede espressamente che gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

Pertanto, sarebbe utile, oltre che necessario, che il Comune di Catania si attivasse in tal senso e fornisca le aree in questione di appositi defibrillatori; ciò anche e soprattutto in considerazione dell'avvicinarsi delle alte temperature estive oltre che del numero sempre più crescente di persone che frequenta le aree citate.