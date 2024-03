Stadio Angelo Massimino, in Tribuna B i rubinetti dei servizi igenici e dei bar sono sprovvisti di acqua

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un normale pomeriggio allo stadio Massimino, questa volta non cade acqua dalle fatiscenti mura del Massimino ma per esercitare un normale diritto come andare in bagno e poi sciacquare le mani, questo non si puó fare. Al Massimino oggi tutto il tempo in Tribuna B la Rete idrica non ha fornito i servizi. Che vergogna! Oltre a 2 seggiolini cosa hanno fatto con quei milioni ?