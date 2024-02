Via Aretusa · San Cristoforo

Via Aretusa, di fronte il Porto di Catania, invasa dai topi che rovistano tra i rifiuti lasciati in strada. Sollecitiamo l'Amministrazione Comunale affinchè intervenga urgentemente. Tra l'altro questa zona è altamente turistica. Una cattiva pubblicità per Catania.