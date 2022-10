Catania SSD, duro lavoro a Ragalna: parla Forchignone | Video

Vuole continuare a stupire il Catania di Giovanni Ferraro, fino a questo momento indiscusso protagonista del campionato di Serie D con sole vittorie all'attivo (otto successi consecutivi). Per questa ragione la squadra si è ritrovata a Ragalna per gli allenamenti in vista della prossima sfida, al "Massimino" contro il Città di Sant'Agata, che disputerà domenica alle 15.

A margine della seduta odierna è intervenuto ai microfoni della stampa l'esterno offensivo Michele Forchignone che ha parlato del proprio stato di forma e di quello della squadra.

"Per me è il primo anno in prima squadra e sto lavorando molto perché il mio obiettivo è risalire le categorie e arrivare più in alto che posso. Catania? Sono felice di essere qui, la squadra sta ottenendo risultati importanti. In attacco c'è bisogno di far funzionare gli automatismi, la continuità aiuta, lavoriamo per trovare l'intesa pur cambiando spesso gli interpreti titolari. Obiettivo? Provare ad arrivare in doppia cifra. Il mister mi da sempre tanti suggerimenti per farmi crescere, mi aiuta a capire le cose che sbaglio e quelle che faccio bene. Cosa mi piace di Catania? Praticamente tutto".