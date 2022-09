Vulcania, inaugurato il “Parco Agos Green&Smart”

Una ricca giornata per inaugurare un rinnovato Parco Vulcania. Questa mattina le istituzioni, i rappresentanti di Agos e le associazioni locali hanno tagliato il nastro del nuovo “Parco Agos Green&Smart”, dando il via a una serie di attività sportive e di laboratori ecologici gratuiti, che animeranno l’area fino alle ore 18. Erano presenti Federico Portoghese, neo Commissario Straordinario del Comune di Catania; Laura Galimberti, Legal Affairs Director & Corporate Sustainability Agos; Enzo Falzone, Vicepresidente Vicario Coni Sicilia e Delegato Provincia di Catania e il generale Vincenzo Parrinello di Fondazione Sport City.

Il progetto, promosso da Agos di “Parco Green & Smart”, è stato sviluppato da Brand for the City tramite sponsorizzazione tecnica promossa dal Comune di Catania, e con la collaborazione di Fondazione Sport City e di Plastic Free, rinnova così il Parco Vulcania portando un nuovo modello di parchi urbani a 4 dimensioni - Green, Sport, Smart e Art. Il Parco Vulcania si rinnova con la piantumazione di alberature, un’area aggregativa con sedute e arredi urbani nuovi, il ripristinato il campo da basket arricchito con un intervento artistico degli street artist siciliani Gummy Gue. I lavori sono in fase di ultimazione e proseguiranno anche dopo l’inaugurazione con un programma di manutenzione costante e di sviluppo ‘smart’ con Qr Code disseminati nel parco per raccontare il verde tramite la tecnologia.