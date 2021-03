Aggressione in gioielleria, feriti i titolari: l'arresto dei carabinieri | Video

I carabinieri sono intervenuti in via Oliveto Scammacca, in pieno centro cittadino, fermando un uomo che ha aggredito i titolari di una gioielleria con un oggetto contundente. I residenti, che hanno segnalato l'accaduto anche alla nostra redazione, avevano dapprima pensato a un tentativo di rapina. “Stiamo ancora chiarendo le dinamiche dei fatti – spiegano i carabinieri a CataniaToday – sembrerebbe da escludere il tentativo di rapina. All'origine dell'aggressione potrebbe esserci una lite tra un dipendente della gioielleria e i titolari, marito e moglie”. Sul posto sono intervenute anche due autoambulanze per prestare soccorso ai feriti coinvolti. Le prime immagini inviate alla nostra redazione da un testimone ritraggono i momenti dell'arresto dell'uomo da parte dei militari dell'Arma.