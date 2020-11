Case popolari di via Don Gnocchi tra pioggia e infiltrazioni, Anastasi: "Iacp intervenga"

Ha inviato due solleciti allo Iacp il consigliere di Grande Catania Sebastiano Anastasi in merito alla situazione delle case popolari di via Don Gnocchi numero 2, nella zona di Trappeto nord. L'esponente politico è stato allertato dai residenti che hanno manifestato le difficili condizioni in cui sono costretti a vivere. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto affiorare infiltrazioni d'acqua che rischiano di danneggiare le abitazioni creando disagio e danni. Il consigliere ha chiesto interventi immediati: "La palazzina versa ancora in condizioni disastrose e serve un intervento manutentivo urgente. Con l'avvento della stagione invernale si teme un ulteriore peggioramento delle condizioni strutturali quindi serve agire per la sicurezza di tutti i residenti".