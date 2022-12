Anastasi: "Il Consiglio comunale deve fare sentire le esigenze della città. Toto sindaco? No, grazie"

Il neo eletto presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha fatto il punto sulla situazione in cui versa la città di Catania, “fiaccata” dai momenti negativi. In questa lunga fase, senza guida politica e sotto una gestione commissariale, diventa importante il ruolo del consiglio comunale. Sul prossimo Sindaco, invece, non si sbilancia. Nessun nome, ma il dibattito tra le forze politiche è aperto