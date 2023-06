Corre nudo in Corso Italia e spacca i vetri delle auto | Video

Scene di ordinaria follia in Corso Italia. Intorno alle 18 di mercoledì scorso, un giovane in evidente stato di alterazione ha cominciato a correre nudo, mandando in frantumi i vetri di alcune auto in sosta prima di essere fermato dagli agenti di polizia in via Alberto Mario, al termine di una breve fuga, e successivamente portato in ospedale. Il video è in breve divenuto virale su Tik Tok