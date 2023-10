Custodivano un grosso carico di fuochi d'artificio illegali in garage, arrestati due 36enni | Video

Il maxi sequestro è stato operato dagli agenti della divisioni Pasi e dagli artificieri della questura di Catania in un garage condominiale di San Cristoforo. Si tratta di merce probabilmente pronta per essere venduta durante le feste di Natale nel mercato clandestino

Nel corso dei servizi di controllo predisposti dal questore etneo Giuseppe Bellassai per contrastare anche l'esplosione non autorizzata di fuochi d'artificio, nella mattina del 20 ottobre gli agenti della divisione Pasi hanno effettuato un controllo all’interno di un garage condominiale nel quartiere San Cristoforo. E' stato rinvenuto un ingente quantitativo di batterie pirotecniche (cassette cinesi) ed altro materiale esplosivo ritenuto "micidiale" per l’ingente concentrazione di polvere da sparo ed in relazione alla presenza di manufatti cilindrici ad elevato potenziale.

Il tutto era nascosto in un box all'interno dei sotterranei di una palazzina di cinque piani abitata da più famiglie. Si tratta, probabilmente, di merce illegale destinata al mercato clandestino e stoccata in considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno. E' stato richiesto l'intervento sul posto del nucleo artificieri per rimuovere in sicurezza il pericoloso materiale esplosivo e bonificare i locali ispezionati. Gli utilizzatori del garage, due 36enni, sono stati tratti in arresto e condotti presso il carcere di Piazza Lanza. I successivi approfondimenti hanno permesso di stimare in circa 370 kg di massa netta l'esplosivo contenuto nell'ingente partita, per un peso lordo complessivo di 800 chili.