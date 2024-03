Sicurezza a Catania: furto in diretta durante un'intervista | Video

La telecamera del giornalista Sandro Gaglio (gaglioweb.it) ha immortalato un tentativo di furto avvenuto in tempo reale mentre era in corso l'intervista del referente provinciale di Mio Italia, Roberto Tudisco, in piazza Stesicoro. Il noto ristoratore catanese si è lanciato all'inseguimento del malvivente, che pare abbia poi compiuto un episodio analogo nella vicina via Manzoni, pochi minuti dopo