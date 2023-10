"Gaza, fermiamo l’eccidio del popolo palestinese", corteo in via Etnea | Video

“Gaza, fermiamo l’eccidio del popolo palestinese. Fermiamo un crimine contro l’umanità. Cessate il fuoco immediato e aiuti umanitari”, è il tema della manifestazione indetta dal comitato Catanesi solidali con il Popolo Palestinese che si è svolta oggi con appuntamento in piazza Stesicoro. Un corteo ha percorso la Via Etnea per sensibilizzare su quello che sta accadendo a Gaza con oltre 3000 morti e 11000 feriti. Un territorio devastato, stragi persino negli ospedali