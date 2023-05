Giuseppe Conte a Catania: "Il Governo sta gestendo male i fondi del Pnrr"

Il leader del Movimento 5 Stelle ha tenuto un comizio in piazza Dante per supportare la candidatura di Maurizio Caserta, in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio

"Non possiamo permettere che le risorse del Pnrr vadano perse - ha Conte - ma l'arroganza del silenzio, di chi vuole gestire, far da sè, e sta dilapidando queste risorse. Con il Pnrr stiamo perdendo, ed è imperdonabile, una grande opportunità ma di compenso, con il progetto dell'autonomia differenziata, stiamo realizzando il disastro del Paese, stiamo distruggendo l'unità e la coesione di questo nostro Paese". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle ieri sera a Catania, in piazza Dante, per supportare la candidatura di Maurizio Caserta, candidato unico del fronte progressista in città, in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio.

"Per 5 o 6 volte, in Europa, in tutti i passaggi in cui i parlamentari di Giorgia Meloni hanno dovuto votare - ha aggiunto l'ex premier - e pronunciarsi per i fondi del Pnrr, si sono astenuti. Il che significa che se si fossero tutti astenuti non avremmo mai avuto quei soldi. Oggi li stanno gestendo e li stanno gestendo male". Questa sera, alle ore 18, saranno in piazza Università il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni, in chiusura della campagna elettorale di Enrico Trantino, candidato del centrodestra. Caserta terrà il suo comizio finale sempre in piazza Dante, alle ore 20.30.