Caso Gregoretti, Salvini: "Conte, Di Maio e Toninelli? Anche loro sono innocenti"

"Mi sono rifiutato di dire 'sono colpevoli anche loro' (Conte e gli altri ministri, ndr). La mia tesi e' che sono innocenti anche loro. Avrei potuto dire il contrario per spirito di vendetta. E invece io spero che vengano qua per mezz'ora e poi si occupino di altro". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda se avesse pensato di chiedere la convocazione di Conte e dei suoi ministri da parte del tribunale di Catania, nella conferenza stampa a Catania, dopo l'udienza preliminare sul caso Gregoretti. E ha ribadito: "In questo momento da italiano vorrei che il premier e i ministri si occupassero h24 della situazione economica del Paese e non dovessero andare in tribunale a raccontare quello che tutti sanno".