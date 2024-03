Incendio ad Etnapolis, intervengono i vigili del fuoco: evacuato parzialmente il centro commerciale

Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Catania sono intervenuto presso il centro commerciale Etnapolis per un principio d'incendio verificatosi nel cantiere di un negozio in allestimento. Il rogo ha sprigionato molto fumo e, solo a scopo precauzionale e fino al ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio e sicurezza, si è disposta la parziale evacuazione delle persone presenti all'interno del centro commerciale, particolarmente affollato come ogni weekend. L'incendio è stato già domato e la situazione è adesso sotto controllo, come riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Le immagini dell'intervento sono state diffuse sui social da diversi cittadini che erano presenti sul posto.