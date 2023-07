I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Motta per un incendio in un'abitazione. Non ancora accertate le cause che hanno scatenato il rogo

Un incendio si è sviluppato all’interno di un'abitazione a Motta Sant’Anastasia, in via Valdolive, nel centro abitato. Colpito in particolare il tetto della casa in questione. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuta l'autoscala del comando provinciale di Catania. Un’altra abitazione vicina è stata coinvolta lievemente nell'incendio. Non ci sono feriti gravi ma una persona è stata condotta precauzionalmente in ospedale dal 118 per delle lievi bruciature. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo.