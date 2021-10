Lettori: "Per il maltempo è crollato il soffitto della mia abitazione"

Una lettrice di Cataniatoday ha subito la caduta di buona parte del soffitto della propria abitazione a causa delle infiltrazioni d'acqua ed ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che per ora sono impegnati in altri interventi di primo soccorso. Si trova in casa con due bambini ed ecco come si presentano i vani da ieri sera