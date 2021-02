Processo Gregoretti, Salvini: “Spero che Di Maio ricordi come sono andati i fatti"

"Spero che Di Maio si ricordi e che la Lamorgese racconti quello che è successo da quando è entrata in carica. Spero che nessuno cambi atteggiamento per il fatto che la Lega e Salvini potessero essere prima all’opposizione e poi in maggioranza, perché la realtà è realtà, i fatti sono fatti”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania, dove si trova per l'udienza del processo Gregoretti, in programma domani presso l'aula bunker di Bicocca". "Con il presidente della Regione Siciliana parleremo di sviluppo, di crescita, di lavoro, di futuro, di sostegno agli agricoltori e ai pescatori, di sviluppo dei porti. Con il ministro dei Trasporti - ha aggiunto - abbiamo gia' parlato perche' l'Italia e la Sicilia possano diventare una piattaforma turistica e logistica nazionale nel Mediterraneo".