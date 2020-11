Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Peculato al Comune, ecco il metodo usato per rubare fondi pubblici

A Nicolosi un dipendente infedele, adesso in pensione, aveva architettato un modus operandi per trattenere per sé soldi del Comune. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza