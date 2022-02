I dipendenti Pfizer protestano per scongiurare i licenziamenti | Video È ancora in corso la riunione tra i vertici della Pfizer, sindacati e Confindustria, iniziata stamattina. I 130 lavoratori che hanno ricevuto l'annuncio della mobilità, hanno organizzato un sit-in davanti la sede dell'associazione degli industriali della provincia etnea, in viale Vittorio Veneto, per chiedere garanzie sul loro futuro occupazionale. Tra loro c'è chi lavora per l'azienda da oltre 20 anni e chi, durante il lockdown, ha fatto decine di ore di straordinario per mandare avanti la produzione di iniettabili sterili

"Pfizer rimane uno dei pilastri portanti del nostro polo farmaceutico – dichiara il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco -. I processi di riorganizzazione che stanno interessando l’azienda non significano abbandono del territorio. E il piano di investimenti da 27 milioni di euro annunciato dal management aziendale nei giorni scorsi conferma che il sito di Catania rappresenta un tassello fondamentale nella produzione di farmaci esportati in tutto il mondo. Come Confindustria, in questo frangente complesso, faremo la nostra parte, nella consapevolezza che sarà messo in campo ogni strumento possibile per dare il giusto supporto ai lavoratori. Resta l’urgenza per il nostro territorio - aggiunge Biriaco - di accelerare le politiche di attrazione degli investimenti: occorre migliorare le infrastrutture materiali e immateriali, realizzare un ambiente favorevole all’innovazione, alla nascita e all’insediamento di nuove imprese. Un processo, questo, che richiede un impegno corale e condiviso tra istituzioni, forze produttive e sindacali".