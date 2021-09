(nessun video da visualizzare)

Blitz a San Cristoforo, coinvolti nello spaccio anche bambini 10 anni | Video

Nel corso dell'indagine "Quadrilatero" svolta a Catania è emerso che gli indagati avrebbero utilizzato anche bambini per l'attività di spaccio. In particolare, bambini di circa 10 anni sarebbero stati incaricati di ritirare il denaro indicando agli acquirenti il luogo in cui comprare la droga