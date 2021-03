Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Sanità, Musumeci: "Per settembre nuovo pronto soccorso del Garibaldi"

Il presidente della Regione, presente all'inaugurazione di un nuovo reparto della struttura ospedaliera, ha annunciato le novità in cantiere per quanto concerne l'edilizia sanitaria in città