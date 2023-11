Inaugurata la dodicesima edizione di SposinLove, la wedding experience più glamour del Sud Italia | Video

Inaugurata la dodicesima edizione di SposinLove, la wedding experience più glamour del Sud Italia che, fino a domenica 5 novembre, vedrà l'industria del wedding protagonista presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco.

"Il settore del wedding è diventato una voce importante dell'economia nazionale e la Sicilia è sempre più meta della wedding destination soprattutto di matrimoni stranieri. SposinLove, anno dopo anno, è diventato punto di riferimento del settore nel sud Italia, una crescita supportata dai numeri. Sono, infatti, sempre più numerose le aziende che credono in noi e nella fiera. Quest'anno le richieste sono state tante e questo significa che la manifestazione è sempre più appetibile", ha dichiarato Alessandro Lanzafame, organizzatore di SposinLove e presidente di Eurofiere.

Una vetrina per le future coppie con importanti focus su mode, tendenze e novità per organizzare un impeccabile matrimonio. "Una fiera come questa crea indotto, economia e turismo e permette a un territorio come il nostro di respirare - ha aggiunto Manlio Messina, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, a cui è stato affidato proprio il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale all’evento - Le istituzioni devono sostenere le iniziative di privati coraggiosi che hanno voglia di investire in una terra alcune volte complicata come la Sicilia, ma meravigliosa. La famiglia Lanzafame è ormai storica in questo settore e merita di essere supportata".

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e il presidente di Sicilia Fiera Nino di Cavolo. Tanti gli eventi in programma con ampio spazio alle nuove collezioni per sposo e sposa 2024. A partire dalle ore 17.30 di oggi venerdì 3 novembre in passerella le nuove collezioni 2024 cerimonia donna di Herga, Giusi Munafò, Polisano, Lady Grazia, D’her Atelier. Tra gli appuntamenti da non perdere “The Great Makeup Show” di La Truccheria Cherie, sabato 4 Novembre alle ore 19.30. In esclusiva per SposinLove il Truccatore internazionale delle Star, Orazio Tomarchio ed il suo staff di Truccatori, si esibiranno in un live show unico ed eccezionale, dando vita a 10 make-up sposa, che anticipano le collezioni 2024/2025. Il Live Show mostrerà l’importanza di un make-up realizzato da professionisti del settore, che sappiano valorizzare al meglio il volto di ogni sposa, rispettandone le esigenze ed esaltandone le peculiarità, in modo sobrio ed elegante. Un make-up che enfatizzi la bellezza della sposa nel suo giorno più importante, che la faccia sentire unica e speciale, che la accompagni per tutta la durata dell’evento.