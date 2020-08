Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Migranti a Vizzini, il vice sindaco: "Questa non è accoglienza"

Il vice sindaco della città del Calatino Giovanni Amore intervistato in diretta da Catania Today sulla tendopoli in corso di allestimento per ospitare 300 immigrati.