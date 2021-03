"Topi in via Immacolata, la situazione è peggiorata", la segnalazione | Video

"Purtroppo la situazione in via Immacolata, come si vede dalle foto e dai video, girati dai residenti, sta precipitando, oltre all'invasione dei rifiuti, in qualsiasi ora del giorno, ancor più grave è il fatto che da troppo tempo c'è una costante presenza di topi". La segnalazione arriva da Francesco Nauta, rappresentante del Comitato "San Giovanni Galermo che cambia".

"La via Immacolata, non si trova in una strada isolata di campagna, ma bensì presso il storico centro di San Giovanni Galermo. Glì abitanti della zona sono stanchi di vedere i rifiuti che traboccano dai cassonetti ma soprattutto di vedere passeggiare indisturbati i roditori, quindi oltre a risentirne il decoro urbano, si parla anche di norme igienico sanitarie. Sarebbe opportuno che si intervenisse immediatamente per risolvere il problema: così come si è fatto in altre zone di Catania, bisogna installare telecamere che servono da deterrente per gli incivili che non rispettano gli orari, e soprattutto il giusto conferimento nei cassonetti. E' necessario - ha aggiunto - bonificare nell'immediato la zona con una derattizzazione fatta in maniera seria ed efficace. Faccio un appello al sindaco di Catania e a chi di competenza Per intervenire nel più breve tempo possibile".