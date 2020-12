Cannizzaro, inizia l'assistenza a distanza dei malati Covid | Video

L’ospedale Cannizzaro ha attivato un programma pilota di telemedicina per l’assistenza a domicilio dei pazienti Covid-19, mediante ventilazione non invasiva e monitoraggio dei parametri vitali. Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia, che presenta numerosi vantaggi per il Servizio sanitario: decongestione ospedaliera, risparmio di posti letto, reinserimento dei pazienti in ambiente familiare con benefici psicosociali, nonché ridotto rischio di contagio per gli operatori sanitari. Lo studio è stato promosso dal dottor Sandro Distefano, responsabile dell’Unità di Terapia Intensiva Respiratoria e di uno dei reparti Covid dell’Ospedale Cannizzaro. E' stato realizzato dall’azienda in armonia con le indicazioni fornite dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. I primi malati (dei 50 che il progetto inizialmente coinvolge) sono già in cura nella propria abitazione, con ottimi risultati clinici.