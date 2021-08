Femminicidio di Aci Trezza, posti di blocco per trovare l'ex fidanzato di Vanessa: le ricerche dei carabinieri

In merito alle ricerche ancora in corso dell'ex fidanzato di Vanessa Zappalà, uccisa nella notte, parla il tenente colonnello Piercarmine Sica, comandante del Reparto operativo dei carabinieri del Comando provinciale di Catania

Antonino Sciuto, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Vanessa Zappalà, dopo la denuncia della vittima "era stato arrestato da carabinieri della stazione di Trecastagni, in linea con la Procura di Catania, nel giugno scorso, anche per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Posto ai domiciliari è stato scarcerato dal Gip che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento". Lo afferma il colonello Piercamine Sica, comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania. L'uomo, aggiunge l'ufficiale, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, è "ricercato per l'efferato delitto della sua ex fidanzata con numerosi colpi di arma da fuoco".