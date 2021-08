Tutti i cani in cerca di famiglia a Catania

Urania e Giulio sono in cerca di una famiglia che gli possa dare l'affetto che gli è mancato in questi anni

E' arrivato il momento di invertire il trend e far sì che il periodo estivo, anzichè essere sempre tristemente noto per i tanti abbandoni di amici a 4 zampe, diventi invece un periodo florido dal punto di vista delle adozioni.

Ed in questo senso ecco la possibilità di dare una nuova vita a due amici a 4 zampe che al momento si trovano presso l'Associazione La Buona Stella Onlus di Catania.

Urania

Anni: 7

Sesso: Femminile

Genere: non indicato

Malattie: nessuna

Su di lei: E' stata trovata abbandonata in tangenziale nel 2014 quando aveva solamente 2 mesi. Molto timida con le persone che conosce poco, molto affettuosa coi volontari che la accudiscono giornalmente. Si relazione bene con altri cani ed è di una dolcezza infinita.

Info: Associazione La Buona Stella Onlus

Giulio

Anni: 11

Sesso: Maschile

Genere: non indicato

Malattie: tumore (è stato appena operato e si sta riprendendo bene)

Su di lui: E' un cane vivace, affettuoso e con una grande voglia di vivere. Il tutto nonostante abbia trascorso tutta la sua esistenza da solo in una terrazza e la sua precedente famiglia abbia deciso di liberarsene durante questo periodo estivo lasciandolo improvvisamente da solo sotto il caldissimo sole estivo. E' un cane molto pulito, che va tranquillamente a guinzaglio e che sta in macchina senza alcun problema.

Info: Associazione La Buona Stella Onlus

La Buona Stella è una associazione privata, apartitica, senza finalità di lucro che si trova a Catania e che, grazie al sostegno dei sostenitori e all’impegno dei volontari, offre ospitalità ed aiuto ad animali bisognosi per poi trovare per ognuno di essi la famiglia più idonea. Altri obiettivi dell'associazione sono: educare, formare, sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita, tutelare il benessere animale secondo le necessità etologiche di ogni specie e di ogni soggetto, favorire la corretta convivenza tra uomo e animali. Per richiedere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a labuonastella.ct@gmail.com.