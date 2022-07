Come creare un giardino o terrazzo a misura di gatto

In estate anche i gatti amano avere un posticino al fresco e cercano di andare a trovarlo sia all'interno che all'estero.

Se si possiede un giardino o un terrazzo sarà quindi preferibile renderlo 'a misura di felino' per permettergli di trascorrere una bella stagione all'aria aperta.

Come organizzare il giardino 'a misura di gatto'

Nascondiglio sicuro - Si può sistemare un apposito nascondiglio vicino alla porta. Ma in generale è bene che il terrazzo o il giardino non siano spogli per potergli permettere di nascondersi tutte le volte che si sente minacciato. Possono essere creati con arbusti, fogliame, materiale di riciclo (scatole di legno).

Posti in alto per rilassarsi e nascondersi - Ai gatti stare in alto li fa sentire sempre più al sicuro e gli permette di osservare la situazione e tenere sotto controllo eventuali pericoli. Per realizzare questi posti è sufficiente montare delle mensole su una staccionata o trasferire all'esterno la loro sdraio preferita.

Angolo di riposo - Un angolo del giardino può essere interamente destinato a loro per poterli fare riposare e dormire serenamente. Se gli piace stare fuori anche quando piove o la temperatura è bassa si può destinare un angolo del giardino nel quale posizionare la cuccia ed il cuscino.

Acqua - Bisogna fornirgli più fonti d'acqua possibili, soprattutto nei periodi di caldo.

Affillare le unghie - I gatti graffiano l superfici per mantenere i loro artigli in salute e perchè questo lo aiuta a sentirsi più sicuri nell'ambiente in cui stanno e per segnalare la loro presenza. Per questo motivo bisogna fornirgli opzioni per graffiare sia superfici verticali che orizzontali.

Piante - Ci sono piante che potrebbero essere dannose per i gatti e che quindi è meglio evitare. I gigli potrebbero causargli problemi ai reni, le piante a bulbo vomito e diarrea, il narciso può essere responsabiile di convulsione. Quelle innocue che al contrario possono anche farlo divertire sono per esempio l'erba gatta, le viole africane, le gerbere, le orchidee, le petunie, la bocca di leone.