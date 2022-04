Il nostro gatto dà testate? Ecco cosa significa

I gatti, come i cani, sono tra i migliori amici degli uomini. Il loro linguaggio del corpo è però di non facile comprensione. Comprendere il comportamento dei felini è importante per capire se le cose stanno andando bene o se stanno affrontando un disagio sul quale bisogna intervenire.

Spesso ci vengono incontro e cercano di attirare la nostra attenzione attraverso la loro testa (e dopo strofinano la guancia su di noi). E possono fare lo stesso su un mobile o su un oggetto.

Ma perchè lo fanno? Si tratta semplicemente di dimostrazioni d'amore. I gatti lungo il loro corpo hanno delle ghiandole che usano per marcare il territorio, per lasciare il loro odore in giro e dire ai loro simili o ad altri animali che quella è la loro persona o zona preferita.

Ricevere una testata da un gatto significa che siamo molto importanti per loro. L'utilizzo della testa è spesso quindi collegato alla voglia di attirare l'attenzione e ricercare affetto.

Al contempo però bisogna distinguere tra le testate ad intermittenza e la pressione costante sul muro o contro un mobile. In questo caso si potrebbe nascondere un disturbo neurologico e sarà quindi fondamentale richiedere il parere di un veterinario.