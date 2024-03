Allarme bomba nei pressi della facoltà di Economia, intervengono gli artificieri | Video

Il nucleo artificieri della questura di Catania è intervenuto in via Ramondetta, nei pressi della facoltà di Economia, per un allarme bomba scattato a metà mattinata per la presenza di un pacco sospetto in strada. Gli operatori hanno poi accertato che il cartone era vuoto: pare fosse stato lasciato dai tecnici che avevano effettuato un intervento di manutenzione ad un parcometro. Le delicate fasi dell'intervento sono state riprese da un video postato su Tik Tok