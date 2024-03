Convalidato l'arresto di cinque ultras coinvolti nei disordini di Padova

Ieri sera il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania ha convalidato l’arresto differito effettuato dalla digos a carico di cinque ultras, ritenuti responsabili dei tafferugli avvenuti allo stadio di Padova. In particolare il gip, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto nei confronti di tre ultras, con alle spalle precedenti penali anche per reati specifici, la misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dall’abitazione dalle 20 alle 7 del mattino. Nei confronti degli altri due ultras è stata disposta la misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza.