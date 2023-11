Fiat 500 a fuoco in via Fasano, intervengono i vigili del fuoco | Video

Stava percorrendo via Fasano in salita quando, per cause che dovranno essere accertate, l’auto sulla quale viaggiava, una Fiat 500, ha preso fuoco. Ma, per fortuna, il conducente del veicolo non ha riportato conseguenze se non il comprensibile spavento per l’accaduto. L'incendio è stato prontamente domato dall'intervento di una squadra dei vigili del fuoco