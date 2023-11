Nuovi controlli di polizia a San Berillo Vecchio, chiuso un centro a luci rosse

Durante uno dei tanti servizi di controllo messi in atto in questi giorni, alcune donne sono fuggite da uno stabile fatiscente di via Caramba, in cui è stata successivamente accertata la presenza di tre stanze illuminate abusivamente con un allaccio "volante" alla pubblica illuminazione. All'interno venivano ricevuti i clienti delle prostitute

La questura di Catania ha eseguito dei nuovi controlli nel quartiere di San Berillo Vecchio e nella zona della stazione centrale, per contrastare la microcriminalità ed innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Ieri pomeriggio l’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico ha perlustrato le vie di San Berillo con unità cinofile ed agenti a cavallo, mentre le volanti hanno effettuato dei posti controllo su corso dei Martiri, piazza Giovanni XXIII, via VI aprile e sulle arterie strada lilimitrofe. E' stato così possibile identificare 81 persone e 47 veicoli, accertando diverse violazioni delle norme del codice della strada e sequestrando un ciclomotore privo di assicurazione.

Questa mattina, in via Caramba, gli agenti del commissariato centrale hanno chiuso un immobile, occupato abusivamente e trasformato in un centro di prostituzione. Durante uno dei tanti servizi di controllo messi in atto in questi giorni, anche durante la notte, alcune donne sono fuggite da questo stabile fatiscente, in cui è stata successivamente accertata la presenza di tre stanze illuminate abusivamente con un allaccio "volante" alla pubblica illuminazione. Nei giorni successivi, il commissariato centrale ha poi richiesto ed ottenuto l’intervento della società proprietaria dell’immobile, che alcuni mesi fa aveva presentato denuncia ed oggi ha portato sul posto alcuni operai per murare l'ingresso dell'abitazione semi-diroccata. Alle operazioni ha preso parte anche la polizia municipale ed una squadra Enel.