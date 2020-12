Camion della Dusty perde olio, lunghe code in viale Vittorio Veneto

Un camion della Dusty ha perso dell'olio sull'asfalto, questa mattina, rendendo scivoloso ed impercorribile il manto stradale di viale Vittorio Veneto. Si è quindi formata una lunga coda di auto all'altezza dell'incrocio con via Genova. Sul posto è presente la polizia municipale per fluidificare il traffico. La carreggiata dovrà ora essere ripulita per poter garantire le condizioni di sicurezza a pedoni, motociclisti ed automobilisti.