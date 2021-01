Incidente sulla Catania-Siracusa, mezzo pesante contro auto: un morto

Le cause dello scontro sono in via di accertamento: il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini

Un mezzo pesante ha tamponato un'autovettura in transito sull’autostrada Catania-Siracusa all'altezza del chilometro 4,3 in direzione Siracusa, nell'impatto l'occupante dell'automobile ha perso la vita. Ancora in via di accertamento le cause dello scontro. A darne notizia è stata l'Anas che è intervenuta sul posto per gestire la viabilità: il traffico infatti è provvisoriamente bloccato, in direzione Siracusa e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 con rientro allo svincolo di Lentini.