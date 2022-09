Giarre, impatto frontale tra auto e moto: muore 25enne

Ancora una giovane vita spezzata lungo le strade del Catanese. La vittima è Giovanni Catanzaro, 25 anni, giovane cuoco originario di Giarre e residente a Riposto. Questa notte intorno all’1.30, a bordo della sua moto Honda Hornet, in via Luminaria in territorio di Giarre a pochi metri dal confine con Santa Venerina, è andato a scontrarsi frontalmente, per cause in fase di accertamento, con una Citroen C3, con a bordo 4 giovani di Zafferana Etnea che viaggiava in direzione Giarre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane e i carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Santa Venerina per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.