Incidente stradale nei pressi del Maas, mezzo pesante esce di strada: ferito il conducente

I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Delfino. Sono tutt'ora in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino stradale

La notte scorsa, intorno alle ore 3.40, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento sud del Comando provinciale di Catania, è intervenuta per un mezzo pesante che è uscito fuori strada in Contrada Delfino a Catania, nelle vicinanze del Maas, il nuovo mercato ortofrutticolo. La cabina del mezzo, adagiatasi ai margini della strada ad almeno 5 metri al di sotto del livello della carreggiata, è stata raggiunta utilizzando un'autoscala. Il conducente, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato, estratto dai vigili del fuoco intervenuti e consegnato alle cure dei sanitari del Servizio 118. Sul posto sono intervenuti anche militari dell'arma dei carabinieri e personale della polizia locale. Sono tutt'ora in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino stradale.