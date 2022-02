Incidente stradale a Mineo, scontro tra due auto: muore una donna di 66 anni

Una donna di 66 anni, ha perso la vita dopo il tragico incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 417 "di Caltagirone", in territorio di Mineo.

La vittima era rimasta ferita in modo grave ed in elisoccorso era stata trasportata al Policlinico dove, per la gravità delle ferite riportate, è morta nella notte. Gli altri 4 feriti non gravi sono stati condotti all’ospedale Gravina di Caltagirone.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Caltagirone e l'Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La strada statale è rimasta chiusa al traffico per molte ore.