Incidente stradale a Vaccarizzo, auto contro un camion: muore Gaetano Benincasa

E' morto nello scontro tra un'auto ed un camion il 44enne Gaetano Benincasa, volto noto della politica in area di Caltagirone-Palagonia. Era stato vicino all'ex Sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e, nel 2017, aveva corso per le regionali nella lista dellUdc, appoggiando la candidatura dell'attuale Governatore Nello Musumeci. Il sinistro è avvenuto ieri sera per causa da accertare, poco prima delle ore 20. Il personale Anas è intervenuto sulla statale 114 “Orientale Sicula”, chiudendo provvisoriamente la circolazione in entrambe le direzioni, all’altezza del km 112,850 in zona Vaccarizzo-Delfino. Benincasa ricopriva la carica di vice segretario regionale della Confederazione Italiana Federazioni Autonome e lascia un bambino di tenera età e la moglie.