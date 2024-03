Ieri sera, intorno alle ore 19, si è registrato un incidente mortale a Santa Venerina, lungo la via Provinciale. A perdere la vita il 34enne Giuseppe Rapisarda. Lavorava dal 2018 per una ditta di Catania, ed era capo furgone responsabile per il trasporto ed il montaggio di mobili. Dalle prime ricostruzioni si è trattato di un incidente autonomo: con la sua auto, una Golf, a pochi passi da casa sua, si sarebbe schiantato contro un muro perdendo la vita. A darne notizia è l’associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV.