Incidente stradale sulla statale 417 nei pressi di Ramacca, coinvolte quattro auto: un morto

La strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale mortale al km 43,300, nei pressi di Ramacca. Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra una persona deceduta. Sul posto sono state istituite deviazioni, in attesa che la stranga venga riaperta al termine dei rilievi, con inevitabili rallentamenti. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione stradale, in piena sicurezza per gli altri automobilisti.