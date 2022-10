Ciclisti travolti da un'auto sulla Catania-Siracusa: un morto

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente mortale avvenuto ieri sera sull'ex strada statale 114 Catania -Siracusa, all'altezza del ristorante "Torero", nel Catanese.

La vittima è un lentinese di 57 anni, Alfredo Floridia, ingegnere e docente di matematica. Secondo i primi accertamenti, il 57enne viaggiava in sella alla sua bici insieme a un amico quando, per cause ancora da accertare, sarebbe stato travolto in pieno da un'autovettura in corsa. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L'altro ciclista, rimasto ferito, è stato trasferito in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia di Catania.