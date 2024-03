Scontro tra due auto in viale Kennedy: tre feriti

Due auto si sono scontrate questa mattina lungo il viale Kennedy. A causa del violento impatto una delle due, è andata a sbattere contro un muretto ribaltandosi. Tre i feriti, che fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte e la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

In aggiornamento

