Tamponamento a catena sulla tangenziale ovest, traffico in tilt

A causa di un tamponamento a catena, che ha coinvolto tre auto, si circola a rilento sulla E45, tangenziale ovest di Catania. Le vetture che percorrono questo tratto di strada sono in coda per almeno due chilometri: sul posto sono intervenuti l'Anas e la polizia stradale per i rilievi ed il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla carreggiata.