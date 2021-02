Incidente stradale in Tangenziale, rallentamenti e code

Dalle ore 8 di questa mattina, lunga fila di auto bloccate in Tangenziale all'altezza dello svincolo di via Giuffrida in direzione Siracusa, fino all'uscita per Misterbianco. Coinvolte nell'incidente alcune auto e il traffico è ancora bloccato per la rimozione dei mezzi