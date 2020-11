Incidenti stradali Barriera / Via Cardinale Nava

Incidente stradale in via Cardinale Nava, auto si ribalta: intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle ore 13, si è verificato un incidente stradale in via Cadinale Nava. L'auto avrebbe perso il controllo, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo il conducente e un altro passeggero, fortunatamente illesi