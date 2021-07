Via Palermo, con lo scooter si schianta contro una transenna: morto 35enne

In base alle prime ricostruzioni, il 35enne a bordo del suo scooter, si sarebbe schiantato in modo autonomo contro una transenna di un cantiere, posta al bordo della strada. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia municipale

Incidente mortale questa notte a Catania, in via Palermo, nei pressi dell’ospedale Garibaldi di Nesima. In base alle prime ricostruzioni, un uomo di 35 anni a bordo del suo scooter, si sarebbe schiantato in modo autonomo contro una transenna di un cantiere, posta al bordo della strada. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha effettuato i rilievi necessari per stabilire la dinamica effettiva del sinistro. L'uomo sarebbe morto sul colpo, inutili i tentativi del 118 intervenuto.