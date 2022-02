Incidente stradale nella zona Industriale, scontro tra moto e autobotte: un morto

Incidente mortale nella zona Industriale di Catania. A perdere la vita un 32enne di cui ancora non si conoscono le generalità. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando, nel sottopasso di via Angelo Aiello, è andato a finire contro un'autobotte. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ripristinare la circolazione interrotta per qualche ora.